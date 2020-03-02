Дедушка нашел универсальный способ успокоить новорожденную внучку. Видео
Сначала он появился на Facebook, но большую популярность получил именно в Twitter.
«У него голос ангела, и при мысли о том, как он будет петь колыбельные своим будущим детям, я готов расплакаться», — заявил пользователь Pogpung, опубликовавший видео в Twitter.
В начале ролика ребенок плачет, но с первым проигрышем девочка успокаивается и начинает улыбаться. На следующих кадрах видно, как она внимательно слушает песню.
«Чимин стал любимой нянькой для моей трехмесячной внучки», — заявил автор ролика.
Другие пользователи Сети отметили, что Чимин хорошо действует и на их детей.
«Чимин вообще хорошо известен тем, что его голос успокаивает детей. Я делала абсолютно то же самое и включала ту же самую песню для моей сестры», — рассказала юзер под ником Simmi.
«Моей маленькой сестре сейчас пять месяцев и с тех пор, как ей исполнилось три месяца, я слушаю с ней музыку BTS (южной корейский бойзбенд, в который входит Чимин). Каждый раз, когда мы смотрим клип the Lights or the Heartbeat, она успокаивается и иногда даже пытается подпевать. Это так здорово, что даже дети любят их музыку», — добавила @_jiminiekookiе_.
Девушка под ником @SICHASCY рассказала, что музыка Чимина хорошо влияет даже на ее собаку. Если пес начинает хулиганить, то она включает ему песню музыканта. После этого животное успокаивается.
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