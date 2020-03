Дедушка нашел универсальный способ успокоить новорожденную внучку. Видео

Мужчина поделился видео, на которым включает своей трехнедельной внучке трек южнокорейского певца Чимина. Музыка подействовала на малышку успокаивающе. Ролик уже стал вирусным.

Сначала он появился на Facebook, но большую популярность получил именно в Twitter.

«У него голос ангела, и при мысли о том, как он будет петь колыбельные своим будущим детям, я готов расплакаться», — заявил пользователь Pogpung, опубликовавший видео в Twitter.

В начале ролика ребенок плачет, но с первым проигрышем девочка успокаивается и начинает улыбаться. На следующих кадрах видно, как она внимательно слушает песню.

«Чимин стал любимой нянькой для моей трехмесячной внучки», — заявил автор ролика.

Другие пользователи Сети отметили, что Чимин хорошо действует и на их детей.

«Чимин вообще хорошо известен тем, что его голос успокаивает детей. Я делала абсолютно то же самое и включала ту же самую песню для моей сестры», — рассказала юзер под ником Simmi.

«Моей маленькой сестре сейчас пять месяцев и с тех пор, как ей исполнилось три месяца, я слушаю с ней музыку BTS (южной корейский бойзбенд, в который входит Чимин). Каждый раз, когда мы смотрим клип the Lights or the Heartbeat, она успокаивается и иногда даже пытается подпевать. Это так здорово, что даже дети любят их музыку», — добавила @_jiminiekookiе_.

Девушка под ником @SICHASCY рассказала, что музыка Чимина хорошо влияет даже на ее собаку. Если пес начинает хулиганить, то она включает ему песню музыканта. После этого животное успокаивается.

