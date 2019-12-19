Дедов Морозов и Снегурочек в России стало больше

Россияне стали чаще к Новому году наряжаться Дедами Морозами и Снегурочками, чтобы подзаработать. Об этом свидетельствует исследование Avito. При этом предложение таких услуг растет, а спрос падает.

Как написала «Газета.ру» со ссылкой на исследование, за последний год абсолютные показатели предложения услуг Деда Мороза со Снегурочкой увеличились почти на 5%. Одновременно уменьшился на такие услуги спрос, на непропорциональные 7,8%. Цена на услуги новогодних персонажей по сравнению с прошлыми новогодними праздниками возросла, но незначительно: на 2,5%.

Самые дорогие новогодние герои отыскались в Москве. В среднем пара по вызову обойдется москвичам в 2,3 тысячи рублей. В прайс включено, как правило, небольшое представление, поздравление и вручение подарков — чаще детям, но иногда и взрослым.

Приблизительно в 1,8 тысячи рублей обойдется вызов Деда Мороза со Снегурочкой в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Между тем в Тольятти вызов новогодней парочки на дом обойдется в среднем в 900 рублей.

Главный Дед Мороз страны между тем заехал из Великого Устюга в Подмосковье. Дедушка пообещал, что сделает все от него зависящее, чтобы Новый год обязательно наступил. По его словам, это, скорее всего, произойдет в ночь с 31 декабря на 1 января.