Деда Мороза и Снегурочку отказались поженить в ЗАГС Петергофа
Чиновники службы заявили, что в таком виде их до торжественной церемонии не допустят. Жениху и невесте предложили или прийти в другой день в соответствующих нарядах, или расписаться без церемонии и фотосессии в рабочем кабинете. Пара решила остаться.
«Сказали, что костюмы сказочных персонажей не соответствуют требованиям о внешнем виде. И нам отказали в торжественной регистрации, сказали, что могут зарегистрировать просто в кабинете, без фотографа. Очень обидно», — цитирует расстроенного жениха «Фонтанка».
Пара получила от ЗАГСа письменный отказ за подписью начальника отдела Елены Дубченко. Она сослалась на приказ комитета по делам записи актов гражданского состояния № 162 от 2014 года о правилах поведения в помещениях ЗАГСа. В нем оговаривается необходимость соблюдать форму одежды, соответствующую месту и событию. Почему наряды новогодних персонажей она сочла неподобающими, не объясняется.
В комитете по делам записи актов гражданского состояния, как и в ЗАГСе, отказались комментировать ситуацию и разъяснять, почему жениху и невесте было отказано в торжественной регистрации.