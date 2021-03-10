Британец нашел на Урале дом деда-декабриста

Студент из Великобритании Георгий Кръстев из семейного архива узнал, что его предком был декабрист Василий Ивашев, сосланный после подавления восстания на Сенатской площади в Сибирь. Он связался со специалистами Туринского музея декабристов, расположенного в доме его предка.

Как сообщил Telegram-канал Ural Mush, британец выяснил, что вслед за Ивашевым на каторгу поехала его подруга Камилла Ле Дантю, которая не была ему ни официальной женой, ни невестой. Обоих привезли в Туринск, где они и умерли, прожив вместе всего пару лет.

Их внучкой является Ольга Буланова, которая написала о паре книгу. Во время поисков информации, Георгий очень подружился с сотрудниками музея. Сейчас он обменивается с ними открытками.

«Краеведы даже поддерживают студента на экзаменах, и почти стали частью его семьи», — сообщил Ural Mush.

Потомками крепостных крестьян были актер и режиссер Олег Табаков, заместитель начальника Байконура Александр Мельников, режиссер Юрий Любимов и президент России Владимир Путин.