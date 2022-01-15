Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по городам России

Российский Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поездке по городам России. За время поездок он успел побывать в 36 городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие 5 декабря и посетил 36 российских городов, в числе которых Ярославль, Кострома. Нижний Новгород, Пермь, Ижевск, Сочи, Москва, Санкт-Петербург и другие.

Поезд прибывал в город с утра и находился там до вечера. Все желающие имели возможность встретить состав и сфотографироваться, а те, кто купил билеты, участвовали в специальной праздничной программе внутри передвижной резиденции и общались с Дедом Морозом непосредственно.

В субботу, 15 января, поезд вернулся на родину зимнего волшебника в Великий Устюг.

Путешествие Деда Мороза — совместный проект правительства Вологодской области Российских железных дорог. За время путешествия поезд преодолел 14 тысяч километров, с Дедом Морозом встретилось множество детей. По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегова, в следующем сезоне планируется расширение географии проекта.

«Городов, которые приняли участие [в проекте], на самом деле еще больше: по пути следования поезда Деда Мороза люди приходили на станции, встречали волшебный поезд. Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта, движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом», — отметил Дмитрий Пегов.

Все деньги, вырученные от продажи билетов на новогодний праздник, направят в благотворительный фонд «Линия жизни», занимающийся лечением тяжелобольных детей.