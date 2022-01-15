Дед Мороз завершил новогоднее путешествие по городам России
Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на поезде по городам России
Российский Дед Мороз завершил новогоднее путешествие на сказочном поездке по городам России. За время поездок он успел побывать в 36 городах страны. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области.
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие 5 декабря и посетил 36 российских городов, в числе которых Ярославль, Кострома. Нижний Новгород, Пермь, Ижевск, Сочи, Москва, Санкт-Петербург и другие.
Поезд прибывал в город с утра и находился там до вечера. Все желающие имели возможность встретить состав и сфотографироваться, а те, кто купил билеты, участвовали в специальной праздничной программе внутри передвижной резиденции и общались с Дедом Морозом непосредственно.
В субботу, 15 января, поезд вернулся на родину зимнего волшебника в Великий Устюг.
Путешествие Деда Мороза — совместный проект правительства Вологодской области Российских железных дорог. За время путешествия поезд преодолел 14 тысяч километров, с Дедом Морозом встретилось множество детей. По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегова, в следующем сезоне планируется расширение географии проекта.
«Городов, которые приняли участие [в проекте], на самом деле еще больше: по пути следования поезда Деда Мороза люди приходили на станции, встречали волшебный поезд. Мы планируем с учетом полученного в этом году опыта, движения на паровой тяге сделать так, чтобы в следующем году жители малых городов также имели возможность встретиться с Дедом Морозом», — отметил Дмитрий Пегов.
Все деньги, вырученные от продажи билетов на новогодний праздник, направят в благотворительный фонд «Линия жизни», занимающийся лечением тяжелобольных детей.