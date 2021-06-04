Дед Мороз привился от коронавируса

Российский Дед Мороз из Великого Устюга сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передало РИА «Новости».

«Дед Мороз привился первым же и хорошо себя чувствует. Дед Мороз безопасен абсолютно», — сказал глава региона в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В гости к Деду Морозу ежегодно приезжают тысячи туристов. Они ходят на экскурсии и встречаются с известными сказочными персонажами.

Накануне президент России Владимир Путин призвал народ сделать прививку от коронавируса. Глава государства напомнил, что лично прошел вакцинацию. Российский лидер получил уже две вакцины, побочных эффектов президент не почувствовал.

Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко предупредил, что осенью коронавирусом будут чаще заражаться, если темпы вакцинации останутся на низком уровне. Все дело в том, что прослойка тех, кто имеет иммунитет к инфекции, еще очень маленькая. По последним данным, полный курс вакцинации прошли более 10 миллионов россиян.