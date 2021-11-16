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    16 ноября 2021, 12:46

    Дед Мороз привился от коронавируса

    Вологодский губернатор Олег Кувшинников: Дед Мороз вакцинировался от коронавируса перед праздничным туром по стране

    Нина Петлинова

    Дед Мороз прошел полный курс вакцинации от коронавируса и готов отпраздновать свой день рождения. Об этом РБК сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

    «Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге», — отметил он.

    Кувшинников уточнил, что в этот день в Великом Устюге зажгут первую новогоднюю елку. Кроме того, там дадут старт праздничным мероприятиям, а Дед Мороз отправится в ежегодный тур по стране. Глава региона подчеркнул, что жители или туристы смогут посетить эти мероприятия только по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном заболевании.

    Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе серьезная, на медучреждениях лежит огромная нагрузка.

    «Но самую главную задачу, которую мы перед собой ставим, — это обеспечить стопроцентную медицинскую поддержку тем, кто в этом нуждается, и поэтому на профильные госпитали, заполненные сейчас у нас на 82%, мы готовы разворачивать дополнительные 700 коек <…> в случае нештатного развития ситуации», — сказал он.