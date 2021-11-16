Дед Мороз привился от коронавируса

Дед Мороз прошел полный курс вакцинации от коронавируса и готов отпраздновать свой день рождения. Об этом РБК сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Дед Мороз первый привился, и мы отметим его день рождения 18 ноября в Великом Устюге», — отметил он.

Кувшинников уточнил, что в этот день в Великом Устюге зажгут первую новогоднюю елку. Кроме того, там дадут старт праздничным мероприятиям, а Дед Мороз отправится в ежегодный тур по стране. Глава региона подчеркнул, что жители или туристы смогут посетить эти мероприятия только по QR-кодам, ПЦР-тестам или справкам о перенесенном заболевании.

Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе серьезная, на медучреждениях лежит огромная нагрузка.

«Но самую главную задачу, которую мы перед собой ставим, — это обеспечить стопроцентную медицинскую поддержку тем, кто в этом нуждается, и поэтому на профильные госпитали, заполненные сейчас у нас на 82%, мы готовы разворачивать дополнительные 700 коек <…> в случае нештатного развития ситуации», — сказал он.