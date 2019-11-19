Дед Мороз получил более 3 млн писем от детей. Больше всего просят о смартфонах

До Нового года осталось меньше полутора месяцев, и дети активно пишут Деду Морозу о своих пожеланиях. Чаще всего к волшебнику обращаются за смартфонами, машинами и куклами.

Однако бывают и необычные просьбы. Так, девятилетнюю Лизу из Владимирской области волнует экология.

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«Она обеспокоена проблемами экологии, в частности осушением рек. В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду», — об этом RT сообщили в пресс-службе зимнего волшебника.

Известно, что к началу ноября он получил 3,6 миллиона писем. Главному герою Нового года пишут не только дети, но и взрослые. Многим из них больше 40 лет.

В пресс-службе Деда Мороза объяснили, как правильно писать письма с пожеланиями. Свое послание лучше не начинать со слов «подари мне» или «я хочу». Сначала надо обратиться к волшебнику.

«После приветствия напишите немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях», — отметили в канцелярии.

Там добавили, что в конце письма нужно попрощаться, а также указать дату написания послания.