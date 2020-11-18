Дед Мороз отпразднует свой день рождения в онлайн-формате

Отмечается, что история дедушки с белой бородой начинается в середине ХIХ века. Славянский персонаж из сказочного фольклора и календарных обрядов Святой Николай стал прообразом Деда Мороза. При этом персонаж, которого все хорошо знают в наши дни, появился только в конце 1930-х годов. Именно тогда он начал оставлять под елкой подарки для детей.

Дом дедушки расположен в Великом Устюге. Представителями резиденции рассказали, что здесь уже полным ходом идут мероприятия.

«Поздравления Дед Мороз уже давно начал принимать. Свои видео-приветы, видео-послания, теплые пожелания, добрые слова отправляют дети и взрослые со всей России и не только», — пояснили они.

В среду, 18 ноября, в 15:00 можно подключиться к официальным аккаунтам дедушки и посмотреть онлайн-трансляцию. Гости побывают на экскурсиях и различных объектах. Также в это время состоится встреча с новогодними героями на главной сцене. Потом пройдет церемония зажжения огней на первой праздничной елке России.

Уточняется, что те, кто решится доехать до Великого Устюга, тоже смогут попасть на праздник и увидят все своими глазами.