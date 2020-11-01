Детей можно смело водить на новогодние мероприятия. Дед Мороз и Снегурочка не смогут заразить их коронавирусом, ведь у детей сильный иммунитет и они практически не болеют COVID-19. В этом уверила врач и телеведущая Елена Малышева.

«Прежде всего я хочу сказать родителям, что они должны чувствовать себя совершенно спокойно. Сегодня доказано во многих странах мира, что дети практически не болеют и вообще не умирают от коронавируса. Поэтому, первое, будьте спокойны: общение вашим детям ни со Снегурочкой, ни с Дедом Морозом ничем не грозит», — заявила Малышева в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

Она добавила, что врожденный сильный иммунитет уничтожает вирусы, как только они попадают на слизистую. По словам Малышевой, дети практически не участвуют в эпидемическом процессе и взрослых не заражают. Если они и заболевают COVID-19, то переносят болезнь как легкую простуду.

Во время второй вспышки коронавируса Малышеву несколько раз видели в общественных местах без маски, а защищаться от коронавируса она рекомендует устрицами, бразильским орехом и печенью трески.