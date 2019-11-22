Дед Мороз назвал самые ожидаемые подарки на Новый год

Дети, которые отправляют письма российскому Деду Морозу, чаще всего просят подарить у него на Новый год электросамокат. Об этом рассказал сам волшебник.

По его словам, в 2018 году самыми желаемыми подарками были гироскутеры и квадрокоптеры. Об этом написало РИА «Новости».

«Из этого года — это электросамокаты. Все, что самое модное и новое для детей и взрослых, всегда вызывает интерес», — отметил Дедушка Мороз. При этом задался вопросом, насколько все эти вещи на самом деле полезны и нужны детям.

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Дед Мороз вспомнил и о самых необычных подарках, которые ему приходилось дарить. Среди них — крылья бабочки, хвост русалки, возможность поплавать с дельфинами, поход в цирк и на балет.

Волшебник признался, что иногда его поражает и душевная доброта детей, которые пишут ему письма. Так, в прошлом году мальчик, который живет с дедушкой и бабушкой, попросил для них ящик яблок. Деду ребенок заказал теплые валенки, а для себя попросил куртку.

Между тем, москвичи смогут направить свои пожелания Деду Морозу с помощью специальных почтовых ящиков, их поставили в 18 парках столицы.