Дед Мороз начал новогоднее путешествие

Главный зимний волшебник приехал в Красноярск 9 ноября и пробудет там два дня.

«Четвертое путешествие начинается именно с Красноярска. За три предыдущих путешествия мы преодолели 40 тысяч километров», — рассказал сказочный персонаж.

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Сначала Дед Мороз встретился с детьми и журналистами в пресс-центре Центрального стадиона города. После этого он вместе со своей командой пообщается с ребятами из региональной общественной организации «Особый ребенок», Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства, а также психоневрологического интерната «Подсолнух».

Кроме того, волшебник увидится с шестилетней Юлей, у которой проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Также он нанесет визит 11-летней Виолетте, а также семье Даниловых, в которой воспитывается шесть детей. Одной из семей Дед Мороз пообещал сделать подарок — мяч с автографом футболиста Артема Дзюбы.

За два месяца путешествия по России Дед Мороз побывает в 28 городах — Красноярске, Томске, Кемерове, Барнауле, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ставрополе, Краснодаре, Воронеже, Туле, Ярославле, Вологде, Череповце, Санкт-Петербурге, Балашихе, Подольске, Щелкове, Королеве, Мытищах, Раменском и Москве.

Дед Мороз уже совершил три новогодних путешествия по стране. За это время он проехал 40 тысяч километров, посетил более 260 социальных учреждений и 220 семей, подарил 325 тонн подарков. В 2018 году зимний волшебник вручил детям 7400 сладких подарков и угостил жителей городов 30 тысячами леденцов. Тогда же он привез в Красноярск три фуры с шестью тоннами подарков.