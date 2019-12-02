Узнать тайны Деда Мороза. Главный волшебник страны приехал из Великого Устюга, чтобы ответить на вопросы детей

Пресс-конференция — как положено настоящей суперзвезде. Только перед журналистами не певец или актер, а сам Дед Мороз. Зимний волшебник из Великого Устюга решил рассказать о подготовке к наступающему празднику — на пресс-конференции в Москве.

Дети засыпали дедушку вопросами. Как полагается — самыми непосредственными. Спрашивали, чем Дед Мороз питается, как проводит лето и правда ли он может заморозить кого-то своим посохом.

Дед Мороз ответил на вопросы детей и рассказал, что у него есть селфи-посох, а еще он предпочитает экстремальные виды спорта — ездит на снегоходе и на байке.

Источник фото: телеканал «360»

Деды Морозы прошли по улицам Дубны под звуки необычного оркестра Подробнее

В Подмосковье тем временем уже вовсю готовятся к Новому году — оно полностью погрузилось в праздничную атмосферу и засияло. В Химках город украсили яркие инсталляции, а для жителей 1-го декабря выступил целый оркестр Дедов Морозов. А Дубна подхватила новогоднюю эстафету шествия Дедов Морозов.

Источник фото: телеканал «360»

В Балашихе новогоднее настроение в первый день зимы создавало ледовое шоу прямо в парке.

Источник фото: телеканал «360»

А вот в Красногорске с украшениями помогло определиться название города. Шары, звезда и гирлянды на елке — конечно, красные. Полюбоваться ей можно на Ивановских прудах.

Источник фото: телеканал «360»

Концерты, ярмарки, праздничная иллюминация и развлекательная программа порадуют жителей в каждом городе Подмосковья.

Многие смотрят в 2020-й с недоверием — високосный все-таки. Самое главное, говорит Дед Мороз, — отмечать его нужно там, где хорошо. Да и чудеса может творить каждый — всего-то нужно совершать от сердца добрые дела. А стереотипы относительно Нового года лучше выбросить из головы и настроиться на лучшее.