Общество 24 декабря 2022, 21:48 Дед Мороз из Великого Устюга открыл интерактивную витрину в московском ЦДМ

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Интерактивная уличная витрина, созданная по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о царе Салтана» украсила «Центральный Детский Магазин на Лубянке». В торжественном открытии принял участие Дед Мороз из Великого Устюга.

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Чары новогоднего волшебника «оживили» героев витрины, а для всех гостей провели праздничную программу в главном атриуме ЦДМ со снежным шоу, парадом сказочных героев и встречей с Бабой Ягой.

Интерактивная витрина расположена вдоль Театрального проезда. Прохожие могут полюбоваться видами белокаменного города с церквями, с также сундуками с золотом и самоцветами. В композиции также присутствует терем белки, о которой поэт писал «песенки поет, да орешки все грызет».

В отделке использовали специальные материалы, подсветку и механизмы, что делает происходящее за стеклом витрины реалистичным. Для того, чтобы вспомнить знаменитое произведение, достаточно отсканировать QR-код, расположенный на витрине. После этого «Сказку о царе Салтане» можно послушать в аудиоформате в исполнении профессионального диктора.

Новая интерактивная витрина — часть масштабной реконструкции фасада главного детского магазина страны. В следующем году там появятся витрины, посвященные произведениям отечественной детской литературы: «Конек-Горбунок», «Доктор Айболит», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Мойдодыр», «Незнайка в Солнечном городе» и многим другим, а также популярным советским мультфильмам.

На протяжении 65 лет ЦДМ на Лубянке остается символом счастливого детства и одним из любимых мест семейного досуга в центре Москвы.