Общество 23 декабря 2022, 14:41 Дед Мороз и Снегурочка прибыли в Нижний Новгород на опытном образце авиалайнера МС-21 Новейший российский самолет МС-21 доставил Деда Мороза и Снегурочку в Нижний Новгород РИА «Новости»

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Дед Мороз и Снегурочка прибыли из Москвы в Нижний Новгород на опытном образце нового авиалайнера МС-21. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области Фото: Telegram-канал губернатора Нижегородской области

Глава региона признался, что впервые в жизни побывал в кабине пилота во время полета и назвал свои ощущения непередаваемыми.

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«Из Москвы сопровождал в Нижний Новгород Деда Мороза и Снегурочку на опытном образце нового самолета МС-21! Очень современная комфортабельная машина (мнение не только мое, но и Деда Мороза со Снегурочкой)», — уточнил Никитин.

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Он обратил внимание, что часть производственной кооперации приходится на Нижний Новгород. Например, предприятие «Гидромаш» делает шасси самолета. Губернатор напомнил, что в 2023 году отметят вековой юбилей регулярного авиасообщения в России. Первый рейс 100 лет назад выполнили именно по маршруту Москва — Нижний Новгород.

В конце ноября стало известно, что более тысячи пассажирских самолетов появятся в России к 2030 году.