Общество 21 декабря 2022, 10:19 Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров компании ЦППК на станции Солнечная в Москве

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Неожиданное поздравление от главных зимних волшебников получили пассажиры электричек на железнодорожной станции Солнечная в Москве. Здесь 20 декабря с визитом побывали Дед Мороз и Снегурочка.

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Сказочные герои прибыли на станцию на фирменном автобусе и сразу привлекли к себе внимание. Дед Мороз со своей внучкой приехали на станцию Солнечная из Кузьминок, где находится их московская резиденция.

Пассажиры компании ЦППК были приятно удивлены неожиданной встречей. Вместе с главным волшебником они спели несколько новогодних песен и закружили хоровод. Дед Мороз пожелал всем счастья и добра в новом году и сфотографировался со всеми желающими. Активные участники акции получили в подарок шоколадки и открытки.

В декабре компания ЦППК установила на станциях Солнечная, Верхние Котлы, Реутов и Мытищи специальные почтовые ящики для писем в московскую усадьбу Мороза. Отправить их можно до 25 декабря.

Еще одна резиденция Деда Мороза начала работу в парке «Раздолье» в Одинцове. Она будет работать каждый день до 8 января. В новогодние праздники двери резиденции будут открыты с 17:00 до 19:00.

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