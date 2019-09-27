Дебоша Аверина в самолете сняли на видео

В СМИ появилось видео дебоша, который на борту самолета устроил российский актер Максим Аверин. Он летел из Барнаула в Москву.

На опубликованных телеканалом кадрах РЕН ТВ видно начало конфликта. По некоторым данным, его зачинщиком стал директор артиста Николай Коренев.

После приземления в Москве Аверина и его представителей задержали за мелкое хулиганство. В отношении артиста был составлен административный протокол.

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Сам Аверин заверил поклонников, что у него все хорошо, и призвал не волноваться. Пассажиры заметили, как он вместе с актрисой Анной Акуниной покинул аэропорт Шереметьево.

Пресс-служба «Аэрофлота» подтвердила «360», что два пассажира бизнес-класса вели себя неподобающе. В авиакомпании рассказали, что те нецензурно выражались и создавали дискомфорт для других пассажиров, а на устные и письменные предупреждения экипажа не реагировали.