Новая игра Хидэо Кодзимы Death Stranding заставляет пользователей задуматься над тем, что нельзя прожить жизнь бесцельно и не оставить после себя ничего, что сделало бы мир хоть немного лучше.

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К такому выводу пришло издание dtf.ru. В подтверждение своего мнения журналисты напомнили, что японский гейм-дизайнер всегда в своих играх выступал с критикой войн и агрессии. Даже отрицательным героям Кодзима находит оправдание — они стали такими под гнетом непреодолимых обстоятельств.

Тем более, что в новом мире Хидэо нельзя убивать, ведь грань между мирами живых и мертвых стала почти прозрачной. Тварь из иного мира немедленно займет тело и уничтожит убийцу.

Особенно важным моментом игры журналистам представляется возможность ставить лайки другим игрокам просто ради того, чтобы поблагодарить их и порадовать. Им показалось, что Кодзима говорил именно об этих «истинных» связях до выхода игры. Сэм объединяет страну, игроки объединятся чувством общности.

«Геймплей и настроение связаны в Death Stranding так плотно, что благодарить незнакомых тебе людей хочется со всей силы. Ты их не видишь, но помогаешь им. И они помогают тебе. Вместе вы объединяете мир, и каждый при этом чувствует себя настоящим героем», — сказано в статье.