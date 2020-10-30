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    30 октября 2020, 12:16

    Де Кошко: банк — это самая серьезная вещь во Франции

    Артур Блянихов

    Французский журналист и общественный деятель Дмитрий Де Кошко рассказал, что для французов главой ценностью является банк, а не издание Charlie Hebdo. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам журналиста, во Франции могут понять и простить любое преступление, но после посягательств на банк не стоит ждать от французского общества пощады. Именно этим и объяснил Де Кошко изменение отношения французов к российскому акционисту Павлу Павленскому.

    «Его создали западные СМИ в России. Но когда он придумал во Франции сжечь банк — а банк Франции — это вам не ФСБ, — за это, конечно, посадят. Он потом жаловался, что французские полицейские были более злые, чем русские. Еще бы, ведь он затронул банк», — подчеркнул журналист.