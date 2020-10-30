Де Кошко: банк — это самая серьезная вещь во Франции
Французский журналист и общественный деятель Дмитрий Де Кошко рассказал, что для французов главой ценностью является банк, а не издание Charlie Hebdo. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам журналиста, во Франции могут понять и простить любое преступление, но после посягательств на банк не стоит ждать от французского общества пощады. Именно этим и объяснил Де Кошко изменение отношения французов к российскому акционисту Павлу Павленскому.
«Его создали западные СМИ в России. Но когда он придумал во Франции сжечь банк — а банк Франции — это вам не ФСБ, — за это, конечно, посадят. Он потом жаловался, что французские полицейские были более злые, чем русские. Еще бы, ведь он затронул банк», — подчеркнул журналист.