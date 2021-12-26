«Даже запах краски, цемента и пыли». Хуснуллин признался, что любит «дышать стройкой»

Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин рассказал ТАСС о своей любви к процессу стройки. По его признанию, строительство является процессом движения и энергии.

Хуснуллин сообщил, что на стройке можно сразу увидеть результаты своей работы.

«Даже запах краски, цемента, пыли люблю. Странно, считаете? Дело в том, что строительством я занялся в 1987 году. Сколько, получается, лет прошло? Почти 35», — поделился воспоминаниями премьер. Он разрешил назвать себя «динозавром стройки».

Хуснуллин добавил, что его любовь к стройке не обусловлена наследственностью. Его мама работала медиком на теплоходе, а остальные родственники трудились по финансовой линии.

«Еще учась в Казанском государственном финансово-экономическом институте, я создал ремонтно-строительный кооператив „Темп“, начинал в нем главным бухгалтером, потом стал председателем», — рассказал премьер.

Ранее Хуснуллин рассказал о том, как на сферу ЖКХ влияет повышение цен на строительные материалы.