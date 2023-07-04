Эксклюзив 04 июля 2023, 23:18 «Даже в кино такое не показывают». Хозяйка квартиры в Новосибирске рассказала о проникновении незнакомой девушки Проникнувшая в чужую квартиру девушка в Новосибирске не понимала, что происходит Unsplash

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Девушка в Новосибирске вошла в чужую квартиру и легла спать вместе с хозяевами. Незваная гостья не понимала всю ситуацию и почему ее просят уйти, рассказала «360» хозяйка квартиры Ульяна.

Собеседница «360» отметила, что проснулась, услышав шум. В полусне Ульяна решила, что ее парень куда-то собирается среди ночи, что ее удивило. Когда пара проснулась и включила свет, они увидели в своей кровати неизвестную девушку. На вопрос, кто она такая, незнакомка представилась Лерой. После этого она легла спать.

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Незваная гостья считала, что она находится у своих друзей и удивлялась, что ее не помнят и не узнают. Проникнуть в квартиру она смогла потому что хозяева забыли закрыть дверь. Как предположила Ульяна, скорее всего Валерия была в состоянии алкогольного опьянения, поскольку не осознавала всей ситуации.

«Она считала, что пришла домой к друзьям и с ними тусила весь вечер. Даже в кино такое не показывают! Я долго не осознавала, что это реально, [думала], может это сон», — поделилась Ульяна.

Незваная гостья не хотела уходить сама, поэтому хозяева аккуратно выставили ее за дверь. После этого Лера стала стучать в дверь и требовать, чтобы ей отдали ее вещи, но, как отметила Ульяна, девушка пришла к ним в квартиру в одних носках.

Через пол часа девушка ушла. К моменту приезда полиции ее уже не было. Хозяева квартиры не стали писать заявление.

Ульяна также рассказала, что слышала, что их «гостья» публично извинялась, но отметила, что лично выйти на связь Валерии не удалось.

Необычная история появилась в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Лера впоследствии связалась с редакцией паблика и объяснила, что перепутала квартиры в бессознательном состоянии из-за сильного алкогольного опьянения.