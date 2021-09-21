«Даже устроили баррикады». Декан химфака ПГНИУ рассказала, как преподаватели спасали студентов во время стрельбы

Преподаватели и сотрудники, которые находились на своих рабочих местах в корпусе 20 сентября, в момент трагедии действовали очень четко и грамотно. Именно это помогло избежать большего числа жертв. Об этом заявила декан химфака Пермского государственного научно-исследовательского университета (ПГНИУ) Ирина Машевская.

«Все студенты, находившиеся в этот момент в лабораториях и аудиториях, были закрыты внутри помещений, поэтому большого количества жертв в корпусе удалось избежать», — сообщила она.

Машевская особенно поблагодарила преподавателя химфака Александру Юминову. Она проводила лекцию в аудитории, которая была первой на пути нападавшего, когда он зашел в корпус.

«Он пытался прорваться внутрь этой лекционной аудитории, стрелял в дверь. Поэтому Александра Александровна, не растерявшись, блокировала эту дверь дополнительно ремнем от чехла ноутбука, и ребята даже устроили баррикады из парт, чтобы не допустить стрелка внутрь этого помещения», — сказала она.

Комендант корпуса Наталья Шатова и преподаватель химфака Дмитрий Иванов оказывали первую помощь пострадавшим и раненым, которые находились на улице внутри кампуса. Машевская выразила благодарность и всем студентам, которые поддерживали друг друга в сложной ситуации.

Декан химфака ПГНИУ заявила, что произошедшая трагедия стала следствием системных проблем в обществе.

«Это не просто локальная проблема и случай в нашем университете. Это системная проблема нашего общества, где, к моему большому сожалению, в настоящий момент культ насилия, бездуховности, индивидуализма. И с этим, безусловно, что-то надо делать, в первую очередь системно и масштабно», — сказала она.

Машевская также прокомментировала поведение преподавателя, который в момент стрельбы продолжал вести лекцию, не отвлекаясь на выстрелы.

«Я точно знаю, что тот коллега, о котором вы говорите, блокировал студентов внутри помещения. То есть он закрыл железную дверь. И это первое и главное, что он сделал. То есть в этом плане он обезопасил студентов, находящихся в помещении», — объяснила она.

Декан отметила, что все студенты и преподаватели были готовы и знали, как себя вести, потому что у них проводятся занятия по действиям в таких чрезвычайных ситуациях.

Студент Пермского университета в понедельник утром устроил стрельбу, в результате которой, по последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Сегодня в Перми день траура по жертвам трагедии.