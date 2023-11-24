Общество 24 ноября 2023, 19:12 «Даже не знаю, кто это». Песков ответил на вопрос об уголовных делах против певца Шарлота Песков рассказал журналистам, что не знает, кто такой Шарлот РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, кто такой певец Эдуард Шарлот. Так он ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг блогера, сообщило РИА «Новости».

«Я даже не знаю, кто это», — сказал Песков.

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Ранее блогера задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. В минувшую среду, 22 ноября, суд в Санкт-Петербурге вынес постановление об административном аресте певца сроком на 13 суток. Такую меру наказания Шарлоту избрали за нецензурную брань в общественном месте.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечала, что многим кажутся слишком мягкими административные меры против певца. Она напомнила о других нарушениях Шарлота — акции с сожжением российского паспорта, оскорблении чувств верующих, высказываниях, дискредитирующих ВС РФ.

В пятницу, 24 ноября, Мизулина сообщила, что против Шарлота возбудили три уголовных дела. Два — о реабилитации нацизма и одно — об оскорблении чувств верующих.