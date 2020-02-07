«Даже меньше, чем у Ханги»: пенсия оказалась безобразной даже у Гусмана

Пенсия Елены Ханги — 23 тысячи рублей. Оказалось, что телеведущая получает больше, чем Юлий Гусман. Свою пенсию режиссер назвал «безобразной», но отметил, что не привык жаловаться.

«У меня пенсия даже меньше, чем у нее. Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать. Я всегда ищу альтернативные пенсии источники дохода», — рассказал Гусман порталу Teleprogramma.pro.

Он пояснил, что любит преподавать и ставить фильмы со спектаклями, когда предоставляется такая возможность.

«Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша», — заключил режиссер.

В начале февраля наиболее известная по программе о сексуальном образовании «Про это» Елена Ханга призналась, что получает 23 тысячи рублей. По ее словам, ее пенсия меньше, чем карманные расходы ее дочери, которая учится в США.

Размер своей пенсии раскрыла и ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая, которая получает 16 тысяч рублей. Она заявила, что на такие деньги прожить в Москве нельзя и высказалась за увеличение пенсионного возраста.