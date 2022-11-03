«Даже если посадят». Директор дельфинария в Севастополе не пожалел о решении отпустить животных | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 12:53 «Даже если посадят». Директор дельфинария в Севастополе не пожалел о решении отпустить животных Отпустивший животных директор дельфинария Калниболотский назвал расходы на их содержание piqsels

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Директор дельфинария Flipper в Севастополе Владимир Калниболотский, выпустивший дельфинов в море, рассказал «360», что иначе поступить не мог. Содержание животных — дорогое удовольствие, а продать их ему представлялось кощунством.

«Они для меня дети — как я мог их продать? Это наша, тренеров, семья», — заметил Калниболотский.

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Сезон фактически не состоялся из-за напряженной обстановки вокруг Крыма и Севастополя, владелец дельфинария «ничего не заработал». Средства на содержание животных закончились, признался он.

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«Это самое дорогое удовольствие — содержать морских млекопитающих в неволе. В сезон уходит минимум 2,3 миллиона», — поделился Владимир Калниболотский.

Он добавил, что расходов требуют покупка рыбы для дельфинов, цена на которую постоянно растет, а также содержание среды обитания дельфинов (это должна быть акватория с хлоркой). Кроме того, тренеры не станут работать ни за восемь, ни за 12 тысяч.

«Я продавал свое имущество и доплачивал им», — сообщил предприниматель.

На вопрос журналиста, было ли отпустить дельфинов единственно верным решением, Калниболотский ответил: «Рад встретить понимание».

«Наверное, меня посадят, я не знаю. <…> По-человечески надеюсь, что буду, как это сказать, „в уважухе“ на зоне. Хотя, конечно, я этого не допущу», — рассудил бизнесмен.