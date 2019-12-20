«Давно пора навести порядок». Специалист оценил перепись сим-карт в России

«Инициатива, на мой взгляд, немного несвоевременная. То есть то, что инициатива полезная, это факт… Проблем по ее созданию технических или организационных я не вижу. То есть количество операторов в России, которым выданы соответствующие разрешительные документы и лицензии, не так велико. Нужно только обязать все эти данные внести в единую базу данных. С этим тоже не должно возникнуть никаких сложностей», — отметил Лифшиц.

Эксперт убежден, что «глобальные дополнительные затраты» для реализации этой системы не нужны, поэтому процесс не станет «тяжким грузом» для пользователей и операторов.

«Давно пора навести порядок в сфере сим-карт. Мы имеем ряд проблем с растущей преступностью и мошенничеством в этой сфере… Поэтому к подобной инициативе я отношусь положительно», — заметил он.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране. Таким образом, он планирует бороться с серым рынком.