    20 декабря 2019, 17:27

    «Давно пора навести порядок». Специалист оценил перепись сим-карт в России

    Ольга Ситникова

    Руководитель Агентства кибербезопасности и член экспертного совета при комитете Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц прокомментировал идею провести перепись действующих сим-карт в России. Об этом сообщил сайт RT.

    «Инициатива, на мой взгляд, немного несвоевременная. То есть то, что инициатива полезная, это факт… Проблем по ее созданию технических или организационных я не вижу. То есть количество операторов в России, которым выданы соответствующие разрешительные документы и лицензии, не так велико. Нужно только обязать все эти данные внести в единую базу данных. С этим тоже не должно возникнуть никаких сложностей», — отметил Лифшиц.

    Эксперт убежден, что «глобальные дополнительные затраты» для реализации этой системы не нужны, поэтому процесс не станет «тяжким грузом» для пользователей и операторов.

    «Давно пора навести порядок в сфере сим-карт. Мы имеем ряд проблем с растущей преступностью и мошенничеством в этой сфере… Поэтому к подобной инициативе я отношусь положительно», — заметил он.

    Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил провести инвентаризацию всех действующих сим-карт в стране. Таким образом, он планирует бороться с серым рынком.