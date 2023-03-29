Общество 29 марта 2023, 11:38 «Давно играют с этой цацкой». Рябков высказался об идее США создать трибунал по Украине Рябков: США и их единомышленники давно развлекаются идеей трибунала по Украине РИА «Новости»

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Идея организовать трибунал по Украине стала развлечением для США и их единомышленников. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Они давно с этой цацкой играют. Придумали ее для себя, тут же воспитали группу тех, кто им всегда смотрит в рот по любому поводу», — сказал собеседник агентства.

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Рябков добавил, что ряд стран просто повторяют одно и то же вслед за Штатами — такое у них развлечение.

О том, что США выступают за создание международного трибунала по Украине, ранее заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. По его словам, этот трибунал должен руководствоваться в своей работе украинским законодательством.

На высказывания Пателя уже отреагировали в посольстве России в США. В дипмиссии заявили, что это предложение — не более чем профанация, которая не имеет никакого отношения к правосудию.