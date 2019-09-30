Давку устроили на распродаже блендеров в Нижнекамске. Видео

Большая скидка на блендеры стала причиной большой давки в нижнекамском магазине. Покупатели толкались и готовы были вырвать заветный товар друг у друга прямо из рук. Видео из супермаркета попало в Сеть.

На опубликованных кадрах видно, что местные жители чуть ли не штурмом берут магазин. Они окружили толпой продавцов, выдающих блендеры, тянут руки и пытаются выхватить коробки. При этом покупатели шумят и распихивают друг друга.

Давка на распродаже во Владикавказе попала на видео Подробнее

Как пишет «Новости Набережных Челнов», такой резкий спрос на кухонную технику появился после снижения цены. Блендеры предлагали приобрести за 199 рублей. Купить их можно было только 28 сентября, акция действовала всего два часа начиная с 16:00.