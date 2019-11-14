Давка за подарочный сертификат. Открытие магазина H&M в Омске запомнят надолго

Накануне открытия известный бренд анонсировал выдачу подарочных сертификатов посетителям. В итоге огромная толпа омичей начала собираться еще за 2-3 часа до начала торжественных мероприятий.

Отмечается, что перед тем, как пустить первых покупателей в магазин, организаторы церемонии открытия провели флешмоб с танцами.

Из-за толпы желающих приобрести одежу в новом магазине у его входа в коридоре омского торгового центра образовалась давка.