Давка на распродаже во Владикавказе попала на видео

Гигантская толпа из женщин ворвалась в магазин и участницы давки начали хватать все, что имелось на прилавках. Так прошла распродажа в одной из торговых точек в ТЦ «Столица» во Владикавказе. Страшную давку и попытки набрать себе побольше дешевых вещей сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, как толпа врывается в магазин. Несколько женщин, не глядя, берут в охапку одежду. Другая, уже схватив свое присела, крепко удерживая одежду. В этот момент еще одна покупательница пытается отнять у нее часть захваченного. Ей удается вырвать несколько вещей, и она уходит с добычей. Подойдет или нет — выяснится потом. Продавщицы в ужасе, зажав рты, спрятались за колонну. Двое мужчин пытаются пробраться сквозь толпу, которая продолжает рыскать в поисках недорогой одежды.

Причиной ажиотажа стало то, что распродажу устроили по принципу одна вещь за один рубль, что в итоге сказалось на количестве покупателей.

Руководитель пресс-службы администрации Владикавказа Дзерасса Дзестелова в беседе с ТАСС уточнила, что в результате давки никто не пострадал. Она отметила, что городские власти не вправе запрещать предпринимателям устраивать такие акции и маркетинговые ходы.

«Но мы настоятельно рекомендуем при проведении подобных масштабных мероприятий думать о безопасности людей и организовывать порядок на площадках проведения», — отметила она.

Видео уже разошлось по социальным сетям. В комментариях пользователи осудили поведение своих земляков. Один из зрителей даже предположил, что это могут быть туристы, которые приехали в город прикупить себе одежды.