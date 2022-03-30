Попытки иностранных компаний давить на Россию приостановлением работы или уходом с рынка является смешными. Об этом телеканалу «360» сказал юрист Дмитрий Романенко.

«Сегодня работаем, завтра не работаем. Подобный подход недопустим, давить на Россию курам на смех», — заявил он.

Романенко сказал, что ушедшие с российского рынка или приостановившие работу, просто выполняют чье-то условие, насильно с помощью угроз или добровольно.

В том числе юрист призвал публично извиниться директора шведского ретейлера IKEA, приостановившего работу на отечественном рынке из-за ситуации на Украине.

«Обоснований приостановки деятельности ИКЕА нет и быть не может», — заявил он.

Ранее в марте петербургский бизнесмен Константин Куккое подал в суд иск к IKEA на квадриллион рублей. Он объяснил, что его дизайнерская компания понесла серьезный убытки после ухода компании из России.