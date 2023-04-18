Эксклюзив 18 апреля 2023, 15:18 «Они огромны». Давидыч высказался о потерях на российском рынке после ухода иностранного автопрома Автоблогер Давидыч: у российского автопрома нет права на ошибку Телеканал «360»

Читать 360tv в

Автоблогер Давидыч рассказал, какие, по его мнению, в России появились проблемы и потери после ухода зарубежных автомобильных марок. Об этом он сообщил в интервью в программе «Жеребцова и точка».

«Они (потери — прим. ред.) огромны. И у России, и у этих производителей. Разрушена цепочка поставок, производства, какой объем денег был вложен в PR, в работу, какое количество сотрудников потеряло работу», — заявил блогер.

Реклама

По его словам, некоторые компании, которые делали машины в России, участвовали в «диверсии».

Что они делали? Они оформляли документы, согласно которым машины, которые производятся на территории России, имеет локализацию порядка 60%. Под эту историю просили деньги у государства, скидки, субсидии. А после мы начали выяснять, что компания «ИП Васечкин» получала пять комплектующих из Франции, склеивали и собирали в коробку, клеили Made in Russia и отправляли на завод. Давидыч

Получилось, что по документам детали российские, а на самом деле импортные. Одна из таких компаний утверждала, что машины делаются на 60% из отечественных комплектующих, хотя в действительности — на 2%.

Сейчас у российского автопрома «нет права на ошибку», подчеркнул Давидыч. По его словам, «если у нас сейчас не получится», то никогда не получится.