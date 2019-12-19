Давидыч рассказывает о преследовании и вымогательстве. Онлайн-трансляция

Известный блогер Эрик Китуашвили, записывающий видеообзоры под ником Эрик Давидыч, рассказывает на пресс-конференции «360» о преследовании, которому он подвергается последние полгода.

По словам Давидыча, в Санкт-Петербурге действует группировка, которая вымогает деньги у блогеров. Впервые с ним связались в июне этого года. Тогда мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у блогера 25 миллионов рублей в обмен на общее покровительство.

Давидыч рассказал «360», что встречался с провокаторами три раза и еще дважды говорил по телефону. Последний случай произошел 16 декабря, когда во время съемок ролика на Васильевском острове к ним подъехал Игорь Швед и начал оскорблять всю команду. Когда Давидыч и его сотрудники попытались уехать, Швед якобы плюнул вслед машине так, что попал на самого блогера.

Блогер считает, что последний случай является провокацией в рамках вымогательства у него денег. Он заявил о преследовании в полицию и объяснил, что раньше ему не хватало доказательств, чтобы обратиться за помощью к правоохранительным органам.