Эксклюзив 18 апреля 2023, 14:56 «Мне приснился сон». Автоблогер Давидыч рассказал, почему уже 15 лет помогает детям с ДЦП Автоблогер Давидыч рассказал, что с 2008 года помогает детям с ДЦП Телеканал «360»

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Автоблогер Эрик Китуашвили, более известный как Давидыч, рассказал, почему с 2008 года помогает детям с ДЦП и с чего все началось. Об этом он сообщил в программе «Жеребцова и точка».

«Мне приснился сон, где пришел мальчик. Говорит: дядь, дай печенье. Я ему говорю: иди отсюда, ты такой грязный. А он мне говорит: да дай печенье, я есть хочу. Посмотри у себя в кармане. Я засовываю руку в карман, а там „Юбилейное“. Я отдал. И он начинает его есть. А я смотрю на него, как он ест. А мальчик говорит, что ему классно и хорошо. И я просыпаюсь», — поделился инфлюенсер.

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Через несколько месяцев Давидыч предложил помощнице помочь детским домам. Они решили совместить автопутешествия и пользу.

Я сделал следующие вещи: я собирал друзей, мы садились на машину и ехали по всей России. И по этому пути мы выбирали тяжелые детские дома. Заранее туда отправляли все, что нужно, тому или иному детскому дому. И параллельно мы покатались, посмотрели свою страну, классно провели время. Давидыч

Автоблогер рассказал, что сначала детям привозили фрукты и конфеты. После подписчики Давидыча подсказали ему привозить детям контактный зоопарк. Он воплотил эту идею в жизнь.

Давидыч также объяснил, почему решил делать такие автопробеги и помогать детям.

«Я не всегда добрый. Но я считаю, что если вселенная дает, ты должен отдавать. Это моя позиция. Я отдаю, в разных ситуациях по-разному. Почему дети с ДЦП? По моему мнению, это та ситуация, где нужна помощь и никто не поможет», — заявил блогер.

Он добавил, что они вместе с женой также помогают приюту для бездомных собак.