Давидыч раскрыл схему вымогательств миллионов у популярных блогеров

Видеоблогер Эрик Давидыч объявил, что с вымогательствами от организованной группировки столкнулся не только он, но и другие популярные блогеры. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «360».

«Я столкнулся с невероятной ситуацией на протяжении пяти-шести месяцев. С этой ситуацией, кроме меня, столкнулась куча других блогеров, но они молчат. Вы же знаете, у нас всегда есть такие, типа меня, я вижу ситуацию, озвучиваю. Есть люди, которые столкнулись с той же ситуацией, но они молчат, потому что они боятся за свою жизнь, боятся за своих родных и близких. Я никого ни в коем случае не обвиняю», — сказал Давидыч.

По словам Давидыча, у него вымогают 25 миллионов рублей в обмен на общее покровительство. Поскольку он уже неоднократно отказывался давать денег, сейчас ему стали устраивать провокации. Последний раз в него плюнули во время съемок, Давидыч считает, что это сделано специально, чтобы вынудить его подраться, поскольку все происходящее тот снимал на телефон.

Блогер заявил, что в июне его атаковал мужчина по имени Зелемхан, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, рассказал, что популярные блогеры должны платить.

«В YouTube есть некая группа людей, которая контролирует всех блогеров, собирает дань, контролирует практически все скандалы, чтобы находить правового и виноватого, кто кому сколько должен денег», — заявил Давидыч.

Давидыч рассказал, что среди пострадавших блогеров Эдвард Бил. Тот якобы сообщил, что ему тоже угрожали с целью вымогательства, в итоге он должен был заплатить два миллиона рублей.

По словам Давидыча, группировка изучает каждого блогера, чтобы понимать, кого с кем стравливать.