«Давайте назовем Лужники „Пивная №1“». Онищенко поддержал сокращение времени продажи алкоголя

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал предложение ОНФ сократить на один час время продажи алкоголя в России. По его словам, эта идея не новая, но результат такой политики заметен. Об этом он рассказал в беседе с «360».

«Во-первых, регионы уже запретили продажу алкоголя. Чечня и Ингушетия (в этих регионах ограничено время продажи алкоголя, но не совсем запрещено — прим.ред.) В 2009 году Владимир Путин подписал концепцию алкогольной политики, где мера по ограничению существует. Все меры и экономические, и возрастные, и временные (существуют — прим.ред.). То, что существует такое предложение — ничего страшного», — сказал Онищенко.

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Он назвал эффективной алкогольную политику в России. По его словам, потребление алкоголя снизилось.

«Все-таки снизилось потребление алкоголя, и не такое это простое занятие», — считает бывший глава Роспотребнадзора.

По его мнению, некие спортивные деятели, «которых вообще-то надо называть деятелями алкогольной мафии», ратуют за то, чтобы на стадионах разрешили продажу алкоголя.

«Давайте назовем Лужники — «Пивная № 1», — с иронией предложил Онищенко.

Он отмел возможность того, что Россия может превратиться в Финляндию, которая известна своей жесткой алкогольной политикой.

«Там название не «запрет», а «алкогольная политика». Закон о виноградарстве и виноделии тоже направлен на то, чтобы перейти с северного типа потребления на южный», — подчеркнул бывший главный санитарный врач страны.

Он объяснил, что северный типа потребления означает употребление преимущественно тяжелого алкоголя, а южный — более легкого.

Ранее «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) выступил с идеей сократить время продажи алкоголя на один час. Инициативу организация направила в правительство. Кроме того, ОНФ предложил регионам по своему усмотрению ужесточить правила продажи алкоголя. Если кабмин одобрит идею, то продажа алкогольных напитков в России будет запрещена с 22:00 до 08:00.