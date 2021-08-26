«Давай, заливай ее». Треш-стримеры в Москве распылили в прохожую перцовый баллончик

В Москве несколько треш-стримеров встретили женщину в Измайловском парке и распылили в нее перцовый баллончик. Видео с кадрами нападения на прохожую распространили в социальных сетях, сообщил РЕН ТВ.

На кадрах можно заметить, как компания из нескольких человек преграждает женщине путь и пытается завязать с ней разговор. Они спрашивают, есть ли у нее зарядка от телефона, но та отвечает, что нет.

«Женя, давай, заливай ее перцем», — скомандовал один из них.

Брызнув в женщину из перцового баллончика, компания начала хохотать. Но она успела отвернуться. Стримеры решили, что попали только на куртку, после чего к женщине снова подскочили и брызнули еще раз.

«Не попал, не попал. А все, нету больше? Все, она ушла», — сказали они.

Предположительно, к нападению причастны блогеры Игорь Малихов и Евгений Дмитерко.

Ранее в Ярославле женщина накинулась с ножом на парня, который в этот момент вел стрим. Все началось с того, что он обозвал ее дурой. Женщина после этого заставила парня встать на колени.