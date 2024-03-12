Общество 12 марта 2024, 18:56 Даты прохождения пика паводка в Удмуртии сместились с апреля на март

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Прогноз по срокам прохождения пика паводка изменили в Удмуртии. Его даты сдвинулись с середины апреля на конец марта, сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов агентству «Удмуртия».

По его словам, прогноз изменили из-за погодных условий. Так, в этом году высота снежного покрова оказалась выше средних многолетних значений, сообщил RT.

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«Наша задача — проверить готовность всех сил и средств, понять, какое количество населенных пунктов попадает в потенциальную зону подтопления», — подчеркнул Семенов.