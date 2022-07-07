Дату установки памятника Федору Ушакову перенесли в Петербурге

Памятник флотоводцу Федору Ушакову не установят ко Дню Военно-морского флота. Теперь рассматриваются другие варианты дат. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Ассоциацию общественных организаций ветеранов Военно-морского флота.

В организации отметили, что памятник не успеют установить к последнему воскресенью июля «по ряду причин». Вместо этого выбраны две другие потенциальные даты.

«День основания Российского Военно-морского флота, который ежегодно празднуется 30 октября или день рождения Федора Ушакова, который отмечается 24 февраля (по новому стилю)», — пояснила ответственный секретарь конкурса на лучший эскизный проект памятника Федору Ушакову Наталия Чадина.