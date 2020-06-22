Дату открытия «Зарядья» перенесли на неопределенный срок

Москва продолжает снимать введенные из-за коронавируса ограничения. С завтрашнего дня в столице в полную силу заработают кафе и рестораны, можно будет выпускать детей на детские площадки и заниматься на уличных тренажерах.

Откроется все за исключением парка «Зарядье». Дата его открытия пока не определена. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу парка.

При этом ранее мэр Москвы Сергей Собянин обещал, что окончательное решение по открытию «Зарядья» власти примут 23 июня, если эпидемическая ситуация улучшится. Однако пока посетители не смогут подняться на парящий мост и посетить все природные климатические зоны России.

Вместо этого с завтрашнего дня можно прокатиться на речных трамвайчиках, отправиться в заново открывшиеся фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры. Кроме того, есть много других парков. Тем более, что с 23 июня там снова можно сидеть на лавочках.

Несмотря на ослабление основных ограничений ряд запретов все же останется. В частности, массовых мероприятий в Москве в ближайшее время ждать не стоит. Также жителям и гостям города во время прогулок нужно соблюдать социальную дистанцию и надевать маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и публичных местах.