Дату окончания пандемии в России сдвинули до 24 августа

Ученые из Сингапура опять поменяли свой прогноз об окончании вспышки коронавируса в России. Если раньше речь шла о 17 августа, то теперь срок сдвинули на семь дней — до 24 августа.

Об этом говорится в материалах Сингапурского университета технологий и дизайна. Ранее специалисты предполагали, что пандемия в РФ закончится 8 августа, после этого срок передвинули на 12 августа, а затем на 17-е.

Авторы исследования считают, что даты могут измениться в любую сторону и в любой момент. Это зависит от текущей ситуации страны и от ограничительных мер. Так, три дня подряд ежесуточный прирост в стране составлял более десяти тысяч случаев.

Ученые предупредили, что в случае преждевременного снятия ограничений, может возникнуть новый всплеск заболеваемости. Всего специалисты изучали данные по 131 стране. Для прогнозирования они использовали SIR-модель. Это математическая модель распространения инфекции. В ней описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заразившимся и выздоровевшим.

По состоянию на 5 мая, в России зарегистрировано 155 370 инфицированных. Наибольшее число заболевших в Москве — 80 115. Всего жертвами коронавируса в стране стал 1451 человек, еще 19 865 вылечились.