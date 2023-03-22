Общество 22 марта 2023, 15:00 Дату начала пожароопасного режима в Татарстане перенесли на 25 апреля

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Власти Татарстана перенесли дату начала пожароопасного режима с 15 апреля на 25. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте кабмина республики.

Предполагается, что пожароопасный режим в Татарстане может продлиться до 14 мая. В этот период жителям республики запрещается разводить костры, сжигать траву и пользоваться жаровнями и мангалами, сообщил RT.

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Кроме того, нельзя будет использовать пиротехнику от 1 до 3 класса опасности.

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