Общество 11 июня 2023, 15:02 Дату индексации пенсий в 2025 году назвали в Госдуме Депутат Госдумы Нилов заявил, что пенсию в 2025 году проиндексируют 1 февраля РИА «Новости»

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В России пенсии проиндексируют 1 февраля 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, если позволит профицит бюджета социального фонда, вторую индексацию сделают 1 апреля с 2025 года.

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«В 2025 году <…> индексация страховых пенсий продолжится: 1 февраля — на индекс фактической инфляции и 1 апреля — если позволит профицит бюджета социального фонда», — отметил Нилов.

Депутат пояснил, что после повышения пенсионного возраста в 2018 году российские власти наметили «переходный период» до 2025 года. Ежегодная индексация выплат ранее происходила 1 января и повышала размер пенсии на одну тысячу рублей в год. Но из-за инфляции в 2022 году пенсии индексировали дважды по решению правительства.

Ранее Нилов рассказал, что индексация проводится в соответствии с законом о бюджете Социального фонда на 2023–2025 годы.