Датский производитель мороженого отказался от названия «эскимо»
Датская компания по производству мороженого Hansens решила не использовать название «эскимо». По ее мнению, это оскорбляет представителей коренных народов Арктики. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на The Local.
С 70-х годов прошлого века термин «эскимосы» стали называть некорректным, так как в переводе это означает «едок сырого мяса». Компания не очень хотела менять название продукции, но потом все же решила подобрать что-то более корректное.