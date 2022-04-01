Датский мебельный ретейлер JYSK будет продолжать работать в РФ еще два месяца

Представители датской мебельной компании JYSK, которая недавно заявила об уходе из России, сообщили, что компания будет продолжать работу еще два месяца. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Сотрудники компании получат зарплату в соответствии с российскими законами в рамках закрытия. Кроме того, компания свяжется с владельцами помещений, в которых находятся торговые точки, и договорится о «справедливом урегулировании в этих совершенно особых обстоятельствах».