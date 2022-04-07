Датская компания Hempel уйдет из России

Датский производитель лакокрасочных покрытий Hempel объявил об уходе из России. Об этом написало РИА ФАН.

Ранее компания объявляла о приостановке деятельности на неопределенный срок и остановила производство в Ульяновске. Теперь производитель заявил о полном закрытии бизнеса в РФ.

«Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать трудоустройство наших коллег в России в будущем, и мы благодарим их за верную службу компании Hempel. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке и безопасности наших сотрудников в регионе, и, хотя мы сожалеем об этом результате, мы чувствуем, что у нас нет другого выбора» — сообщил исполнительный директор Ларс Петерссон.