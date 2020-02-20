Дацика оставили под арестом до 22 апреля

По данным издания, Дацик попался пограничникам в конце прошлого года. Он попытался пересечь границу вместе с электриком, который чинил у него дома проводку. Мужчина попросил бойца помочь ему, так как, по его словам, ему угрожали в России. Отмечается, что сам Дацик не собирался покидать страну, но так сложились обстоятельства, что весло сломалось и лодку прибило к берегам Эстонии.