Дата прощания с Данилой Перовым стала известна
Актер Данила Перов умер в возрасте 51 года от оторвавшегося тромба. Телеканал «Звезда» сообщил, что стала известна предварительная дата прощания с актером.
В театре «Содружество актеров Таганки», пояснили, что прощание-панихида пройдет в театре 23 января.
«По предварительным данным, 23 января в 10 часов состоится прощание-панихида в театре, а в 12.20 — в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках», — пояснила руководитель пресс-службы театра Юлия Сезер.
Информацию уточнят после получения разрешения на захоронение.