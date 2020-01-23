Дата прощания с Данилой Перовым стала известна

В театре «Содружество актеров Таганки», пояснили, что прощание-панихида пройдет в театре 23 января.



«По предварительным данным, 23 января в 10 часов состоится прощание-панихида в театре, а в 12.20 — в храме Живоначальной Троицы в Серебряниках», — пояснила руководитель пресс-службы театра Юлия Сезер.

Информацию уточнят после получения разрешения на захоронение.