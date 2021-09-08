Жителя Пензенской области осудили за попытку дать взятку

В Пензенской области перед судом предстанет 48-летний местный житель, который попытался дать взятку автоинспектору. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Минувшим летом подсудимого остановил сотрудник ГИБДД. Выяснилось, что он ехал на своей LADA Priora, будучи пьяным. Чтобы избежать наказания, мужчина попытался дать взятку полицейскому. Однако автоинспектор отказался от предложенных денег. Суд приговорил пензенца к одному году условно и оштрафовал его на 36 тысяч рублей.