Дать яблокам шанс. Экоакцию провели в Богородском округе
Все Подмосковье в яблоках! Дачница Оксана Белова только за пару часов собрала целых шесть ведер. Женщина попросила зампреда правительства Подмосковья помочь с утилизацией фруктов. Ее видеообращение не осталось без внимания.
«Кто-то может вывезти, но не у всех есть такая возможность. Мы обратились к Евгению Хромушину за помощью. Он откликнулся. Спасибо за возможность отправлять яблоки на переработку», — рассказала член СНТ Оксана Белова.
С этого года Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. Тонны отходов были направлены на вторичную переработку. Ненужные яблоки тоже не пропадут. В Богородском городском округе, например, региональный оператор запустил специальные грузовики для сбора фруктов. Они ежедневно бывают в пяти садовых товариществах.
«Будут курсировать порядка пяти машин. График можно узнать на сайте регионального оператора», — сообщил заместитель директора подмосковного филиала компании «Хартия» Андрей Пащенко.
В СНТ 180 домов. Первый день экологической акции собрал более 30 жителей. Яблоки можно использовать для подкормки домашнего скота или делать компост.
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Но урожайность слишком высокая. Поэтому решили помочь диким животным. Все плоды будут переданы в охотничье-рыболовные хозяйства в деревнях Кабаново и Пашуково.
В Ногинском лесном хозяйстве около 50 кабанов. Сначала к угощению они отнеслись с подозрением, но теперь привыкли и ждут лакомство.
«У нас есть три точки в лесном хозяйстве — это только часть, остальное вывозим на машинах и кормим», — отметил егерь Богородского округа Николай Шуваев.
Такая необычная акция по сбору яблок проходит впервые. До конца октября машина побывает в 80-ти СНТ Богородского городского округа.