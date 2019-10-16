Дать яблокам шанс. Экоакцию провели в Богородском округе

В Подмосковье стартовала экологическая акция «Дай яблокам второй шанс!». Садоводам и дачникам больше не надо думать, что делать с излишками урожая. Теперь фрукты можно отправить на переработку.

Все Подмосковье в яблоках! Дачница Оксана Белова только за пару часов собрала целых шесть ведер. Женщина попросила зампреда правительства Подмосковья помочь с утилизацией фруктов. Ее видеообращение не осталось без внимания.

«Кто-то может вывезти, но не у всех есть такая возможность. Мы обратились к Евгению Хромушину за помощью. Он откликнулся. Спасибо за возможность отправлять яблоки на переработку», — рассказала член СНТ Оксана Белова.

Источник фото: телеканал «360»

С этого года Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. Тонны отходов были направлены на вторичную переработку. Ненужные яблоки тоже не пропадут. В Богородском городском округе, например, региональный оператор запустил специальные грузовики для сбора фруктов. Они ежедневно бывают в пяти садовых товариществах.

«Будут курсировать порядка пяти машин. График можно узнать на сайте регионального оператора», — сообщил заместитель директора подмосковного филиала компании «Хартия» Андрей Пащенко.

Источник фото: телеканал «360»

В СНТ 180 домов. Первый день экологической акции собрал более 30 жителей. Яблоки можно использовать для подкормки домашнего скота или делать компост.

Источник фото: телеканал «360»

Экоакция стартовала в Подмосковье. Она поможет дачникам избавиться от лишнего урожая Подробнее

Но урожайность слишком высокая. Поэтому решили помочь диким животным. Все плоды будут переданы в охотничье-рыболовные хозяйства в деревнях Кабаново и Пашуково.

В Ногинском лесном хозяйстве около 50 кабанов. Сначала к угощению они отнеслись с подозрением, но теперь привыкли и ждут лакомство.

«У нас есть три точки в лесном хозяйстве — это только часть, остальное вывозим на машинах и кормим», — отметил егерь Богородского округа Николай Шуваев.

Источник фото: телеканал «360»

Такая необычная акция по сбору яблок проходит впервые. До конца октября машина побывает в 80-ти СНТ Богородского городского округа.